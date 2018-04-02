Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Расписание богослужений Страстной Седмицы и Святой Пасхи
Информационный сайт города Гусева

Расписание богослужений Страстной Седмицы и Святой Пасхи

2 апреля 2018, 19:53
Расписание богослужений Страстной Седмицы и Святой Пасхи
Настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Георгий Матвеев поделился на своей странице расписанием богослужений Страстной Седмицы и Святой Пасхи.

Среда, 4 апреля:
08:00 — Исповедь. Часы, изобразительны и вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

Четверг, 5 апреля:
08:00 — Исповедь. Часы, изобразительны и вечерня с Литургией свт. Василия Великого.
18:00 — Утреня Страстей Христовых.

Пятница, 6 апреля:
09:00 — Великие Часы. Изобразительны.
14:00 — Великая вечерня. Вынос Святой Плащаницы.

Суббота, 7 апреля:
09:15 — Исповедь.
10.00 — Часы, изобразительны и вечерня с Литургией свт. Василия Великого.
21:00 — Чтение Деяний святых апостолов.
23:30 — Пасхальная полунощница.

Воскресенье, 8 мая (Пасха):
Храм всех святых
00:00 — Крестный ход. Пасхальная утреня. Часы Пасхи. Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста. Благословение Артоса. Освящение куличей. Храм Всех Святых.
Храм успения пресвятой богородицы
10.00 — Детская Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
11.15 — пасхальный детский крестный ход (от храма Успения к храму Всех Святых).
12.00 — Пасхальный фестиваль «Победа жизни над смертью» (на площади возле Всехсвятского собора).
пасха церковь
246 просмотров
1
Другие новости по теме
Расписание праздничных богослужений в храме всех святых 6 и 7 января
Расписание праздничных богослужений в храме всех святых 6 и 7 января
18 мая, в праздник иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», состоится крестный ход вокруг Гусева
18 мая, в праздник иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», состоится крестный ход вокруг Гусева
Программа праздничных мероприятий на Пасху
Программа праздничных мероприятий на Пасху
19 января в открытом бассейне городского парка пройдут крещенские купания
19 января в открытом бассейне городского парка пройдут крещенские купания

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona