Расписание богослужений Страстной Седмицы и Святой Пасхи

2 апреля 2018, 19:53

Настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Георгий Матвеев поделился на своей странице расписанием богослужений Страстной Седмицы и Святой Пасхи.



Среда, 4 апреля:

08:00 — Исповедь. Часы, изобразительны и вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.



Четверг, 5 апреля:

08:00 — Исповедь. Часы, изобразительны и вечерня с Литургией свт. Василия Великого.

18:00 — Утреня Страстей Христовых.



Пятница, 6 апреля:

09:00 — Великие Часы. Изобразительны.

14:00 — Великая вечерня. Вынос Святой Плащаницы.



Суббота, 7 апреля:

09:15 — Исповедь.

10.00 — Часы, изобразительны и вечерня с Литургией свт. Василия Великого.

21:00 — Чтение Деяний святых апостолов.

23:30 — Пасхальная полунощница.



Воскресенье, 8 мая (Пасха):

Храм всех святых

00:00 — Крестный ход. Пасхальная утреня. Часы Пасхи. Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста. Благословение Артоса. Освящение куличей. Храм Всех Святых.

Храм успения пресвятой богородицы

10.00 — Детская Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.

11.15 — пасхальный детский крестный ход (от храма Успения к храму Всех Святых).

12.00 — Пасхальный фестиваль «Победа жизни над смертью» (на площади возле Всехсвятского собора).

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