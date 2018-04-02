Настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Георгий Матвеев поделился на своей странице расписанием богослужений Страстной Седмицы и Святой Пасхи.
Среда, 4 апреля:
08:00 — Исповедь. Часы, изобразительны и вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Четверг, 5 апреля:
08:00 — Исповедь. Часы, изобразительны и вечерня с Литургией свт. Василия Великого.
18:00 — Утреня Страстей Христовых.
Пятница, 6 апреля:
09:00 — Великие Часы. Изобразительны.
14:00 — Великая вечерня. Вынос Святой Плащаницы.
Суббота, 7 апреля:
09:15 — Исповедь.
10.00 — Часы, изобразительны и вечерня с Литургией свт. Василия Великого.
21:00 — Чтение Деяний святых апостолов.
23:30 — Пасхальная полунощница.
Воскресенье, 8 мая (Пасха):
Храм всех святых
00:00 — Крестный ход. Пасхальная утреня. Часы Пасхи. Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста. Благословение Артоса. Освящение куличей. Храм Всех Святых.
Храм успения пресвятой богородицы
10.00 — Детская Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста.
11.15 — пасхальный детский крестный ход (от храма Успения к храму Всех Святых).
12.00 — Пасхальный фестиваль «Победа жизни над смертью» (на площади возле Всехсвятского собора).
Расписание богослужений Страстной Седмицы и Святой Пасхи
2 апреля 2018, 19:53
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