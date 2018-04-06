Городской музей приглашает на открытие выставки выдающихся художников в рамках «Марафона искусств»

6 апреля 2018, 20:05

Музей города Гусева приглашает жителей и гостей города 12 апреля в 18:00 на открытие выставки Максима Драницина «От Мурома до Балтики» и выставки выдающихся художников Калининградской области «Наша история» из собрания коллекционера Игоря Кирикова.



Они откроются в рамках «Марафона искусств 2018», проходящем в Гусевском музее с января этого года, и станут завершением этого выставочного проекта.



Максим Драницин — известный мурманский художник. На выставке «От Мурома до Балтики» будут представлены 30 произведений, созданных на Кольском и Калининградском полуостровах на протяжении последних десяти лет. Художник предпочитает работать в технике масляной живописи, а также пишет акрилом и темперой. Его любимыми жанрами являются пейзаж, натюрморт и портрет. Максим Драницин является постоянным участником городских, областных, зональных, всероссийских и международных выставок, всероссийских и международных пленэров. Его произведения хранятся в Музее Мирового океана, в региональных музеях Российской Федерации, Норвегии и Украины, а также в частных коллекциях во многих стран мира.



На выставке «Наша история» посетители музея увидят 15 работ старейших членов областной организации «Союз художников». Произведения живописи выполнены в реалистической манере в 50-х и 60-х годах ХХ века в Калининградской области. В экспозицию включены работы шести художников: Валентина Григорьева, Николая Карякина, Константина Кишкина, Владимира Михайловского, Анатолия Павлючика и Михаила Пясковского.



Вход на открытие выставки свободный. Ждем всех желающих!

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