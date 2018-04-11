12 апреля в ГДК состоится публичное обсуждение проекта по благоустройству центра города Гусева

11 апреля 2018, 11:31

Вниманию гусевцев и гостей города!



12 апреля 2018 года в 17.00 часов в городском Доме культуры состоится обсуждение концепции проекта «Русская победа спасла Париж» благоустройство центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой Мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградской области), которую администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» подготовила для участие во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды.



Просим вас проявить активность и принять участие в обсуждении концепции проекта.

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