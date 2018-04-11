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Информационный сайт города Гусева

12 апреля в ГДК состоится публичное обсуждение проекта по благоустройству центра города Гусева

11 апреля 2018, 11:31
12 апреля в ГДК состоится публичное обсуждение проекта по благоустройству центра города Гусева
Вниманию гусевцев и гостей города!

12 апреля 2018 года в 17.00 часов в городском Доме культуры состоится обсуждение концепции проекта «Русская победа спасла Париж» благоустройство центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой Мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградской области), которую администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» подготовила для участие во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды.

Просим вас проявить активность и принять участие в обсуждении концепции проекта.
Городской дом культуры
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Загородный Парк Отель
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Гость Гость
# 1Гость Гость
Пешеходный мост красивый. Когда достроите позорники?
Сегодня, 12:01   ЦитироватьОтветить3
Просто Лось
# 2Просто Лось
"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги" (народная мудрость)
Сегодня, 12:18   ЦитироватьОтветить1
Аааааа
# 3Аааааа
Как же фильтр от пиздаболов установить?
Вполне нормальное обращение к людям обсудить реконструкцию площади, попиздабольте в тему хоть раз 😎
Сегодня, 13:39   ЦитироватьОтветить1
Гость Елена
# 4Гость Елена
Ели возле Ленина не убирайте, пжл.
Сегодня, 14:21   ЦитироватьОтветить0
Гость Елена
# 5Гость Елена
опечатка:
«Гусевский городской округ» подготовила для участиЯ
Сегодня, 14:30   ЦитироватьОтветить0

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