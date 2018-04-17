29 апреля в Гарнизонном доме офицеров пройдёт юбилейный концерт ансамбля «Бубенцы»

17 апреля 2018, 00:51

Весна пришла в наш замечательный город! И вновь звучат детские голоса!



Приглашаем жителей и гостей города на юбилейный концерт Образцового вокально-хореографического ансамбля «Бубенцы» 29 апреля в 13.00, который пройдет в Гарнизонном доме офицеров.



Образцовый вокально-хореографический ансамбль «Бубенцы» был создан в 1993 году на базе Детско-юношеского центра города Гусева Калининградской области. Это — детско-юношеский коллектив в возрасте от 6 до 17 лет, в котором более 100 девчонок и мальчишек поют и танцуют.



Ансамбль в этом году отмечает свой юбилей — 25 лет. Звание «Образцовый детский коллектив» ансамбль получил в числе первых в Калининградской области в 1997 году. Коллективу четырежды присвоено высшее звание — «Образцовый» (г. Москва).



Многочисленные победы талантливых гусевцев на международных и всероссийских конкурсах превратили ансамбль «Бубенцы» в визитную карточку Гусева.



За свою двадцатипятилетнюю историю существования юные артисты выступали во многих городах России, успешно реализовали три международных проекта, включающие в себя совместные репетиции и выступления русских и польских ребят, проведение мастер-классов, совместный отдых в Татрах (г. Закопане). А также принимали участие в международных фестивалях в Польше, Италии, Испании, Германии. Масса дипломов лауреатов и победителей различных конкурсов свидетельствует о высоком профессионализме коллектива.



Он отличается высоким уровнем исполнительского мастерства, разнообразием репертуара, преемственностью возрастных групп.



Об этом свидетельствуют награды победителей, дипломантов престижных областных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей. Без ансамбля не проходит ни одно городское мероприятие.



Руководителями ансамбля на протяжении 25 лет являются педагоги дополнительного образования — хореограф Ковальчук Маргарита Борисовна и хормейстер Коваль Тамара Алексеевна.



«Начиналось не с такой красоты, не с таких красавиц, а это было 10-12 человек в какой-то маленькой комнатке, без магнитофона, с алюминиевыми ложками и бабушкиными шалями. И мы с трудом находили в деревнях баяниста и пели только народные песни», — рассказывает руководитель ансамбля «Бубенцы» Тамара Коваль.



«Ансамбль — это уже явление в культурной жизни нашего города и области. Ещё в прошлом столетии дети показали своё мастерство, они утвердили себя, и с того времени радуют нас, поражают, удивляют. И мы уверены, что их творчество будет развиваться», — рассказывает руководитель ансамбля «Бубенцы» Маргарита Ковальчук.



Ждем вас в зрительном зале, друзья!

164 просмотра