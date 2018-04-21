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Информационный сайт города Гусева

21 и 22 апреля в ФОКе пройдёт финальный турнир по хоккею среди юношей 7-8 лет

21 апреля 2018, 10:31
21 и 22 апреля в ФОКе пройдёт финальный турнир по хоккею среди юношей 7-8 лет
21 и 22 апреля, в рамках проведения Финального турнира по хоккею среди юношей 7-8 лет, в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева пройдут игры детских хоккейных команд.

В соревнованиях примут участие команды из городов Гусева (ХК «Барсы»), Калининграда (ХК «Янтарная звезда 09-1»), Советска (ХК «Витязь») и Вильнюса («Hokey Punks Akademy»).

Расписание игр:

21 апреля (суббота)
1-я игра 11:00–12:00 Витязь — Янтарная звезда 09-1
2-я игра 12:15–13:15 Барсы — «Hokey Punks Akademy»
3-я игра 14:45–15:45 Янтарная звезда — «Hokey Punks Akademy»
4-я игра 16:00–17:00 Витязь — Барсы

22 апреля (воскресенье)
5-я игра 10:30–11:30 Витязь — «Hokey Punks Akademy»
6-я игра 11:45–12:45 Барсы — Янтарная звезда 09-1

Подведение итогов и награждение: 12:50–13:10

Приглашаем Вас прийти и поддержать наших юных хоккеистов.
хоккей соревнование ФОК
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Загородный Парк Отель
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Житель
# 1Житель
Мальчики 7-8 лет это юноши?))))))
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