21 и 22 апреля в ФОКе пройдёт финальный турнир по хоккею среди юношей 7-8 лет

21 апреля 2018, 10:31

21 и 22 апреля, в рамках проведения Финального турнира по хоккею среди юношей 7-8 лет, в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева пройдут игры детских хоккейных команд.



В соревнованиях примут участие команды из городов Гусева (ХК «Барсы»), Калининграда (ХК «Янтарная звезда 09-1»), Советска (ХК «Витязь») и Вильнюса («Hokey Punks Akademy»).



Расписание игр:



21 апреля (суббота)

1-я игра 11:00–12:00 Витязь — Янтарная звезда 09-1

2-я игра 12:15–13:15 Барсы — «Hokey Punks Akademy»

3-я игра 14:45–15:45 Янтарная звезда — «Hokey Punks Akademy»

4-я игра 16:00–17:00 Витязь — Барсы



22 апреля (воскресенье)

5-я игра 10:30–11:30 Витязь — «Hokey Punks Akademy»

6-я игра 11:45–12:45 Барсы — Янтарная звезда 09-1



Подведение итогов и награждение: 12:50–13:10



Приглашаем Вас прийти и поддержать наших юных хоккеистов.

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