/ / / 28 апреля, 3 и 7 мая движение автотранспорта в вечернее время по центральной площади будет ограничено

25 апреля 2018, 11:15

Администрация города

Уважаемые жители и гости города Гусева!Обращаем внимание автовладельцев, предприятий и организаций округа. В Гусевском городском округе продолжается подготовка к празднованию 73-й годовщины Победы советского народа над фашисткой Германией.Ввиду этого на центральной площади города Гусева будут проводиться репетиции. В связи с чем 28 апреля, 2, 3, 6 и 7 мая с 20.00 до 23.00 движение автотранспорта по центральной площади города Гусева будет ограничено:— от пересечения ул. Московской и ул. Саперной до пересечения ул. Победы и ул. З. Комодемьянской;— от пересечения пр. Ленина и ул. Почтовой до пересечения пр. Ленина и ул. Школьной.Приносим свои извинения и просим выбирать объездные маршруты движения заранее.