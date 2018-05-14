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Информационный сайт города Гусева

18 мая состоится Крестный ход вокруг города Гусева

14 мая 2018, 15:36
18 мая состоится Крестный ход вокруг города Гусева
18 мая в праздник иконы «Неупиваемая чаша» состоится 7-й крестный ход вокруг города Гусева. Об этом рассказал настоятель Храма Всех Святых протоиерей Георгий Матвеев.

По окончании ставшего уже традиционным крестного хода будет совершена Божественная Литургия в Свято-Успенском храме , а также молебен на принятие обета трезвости. Приглашаются желающие помолиться за себя и страждущих грехом винопития.

Начало крестного хода в 6.30 от храма Успения Пресвятой Богородицы (г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, 17 а).
крестный ход церковь
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Тракторист
# 1Тракторист
Жорик лучше бы огород покопал, чем ерундой маяться... Ходит бродит от нефиг делать...
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