18 мая состоится Крестный ход вокруг города Гусева

14 мая 2018, 15:36

18 мая в праздник иконы «Неупиваемая чаша» состоится 7-й крестный ход вокруг города Гусева. Об этом рассказал настоятель Храма Всех Святых протоиерей Георгий Матвеев.



По окончании ставшего уже традиционным крестного хода будет совершена Божественная Литургия в Свято-Успенском храме , а также молебен на принятие обета трезвости. Приглашаются желающие помолиться за себя и страждущих грехом винопития.



Начало крестного хода в 6.30 от храма Успения Пресвятой Богородицы (г. Гусев, ул. З.Космодемьянской, 17 а).

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