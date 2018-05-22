Предприниматели Гусевского окргуга приглашают на водную прогулку и велопутешествие

22 мая 2018, 16:56

Уважаемые и гости города!



26 и 27 мая приглашаем Вас совершить увлекательные экскурсии по городу:



— Водная прогулка на байдарках по реке Писса через живописный центр города.



Прокат байдарок будет осуществляться на территории лодочного причала в городском парке (ФОК) с 11.00 до 21.00.



В стоимость входит: прокат байдарок, жилетов, тех. поддержка инструктора



Контактный телефон: 8 (90) 05-64-28-11 Владислав.



— Велопутешествие по маршруту «Гусев — Гумбиннен» с помощью карты на туристических щитах города. Взять велосипед напрокат можно с 10.00 до 21.00. Пункты проката велосипедов и снаряжения к ним расположены по адресам ул. Школьная (ФОК), пр. Ленина, 19 и Победы, 15 в магазине «Спортсервис».



Контактный телефон 8 921 711-86-91 Владимир.

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