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Информационный сайт города Гусева

1 июня на площадке городского музея пройдет сольный концерт группы Рифлéксия

31 мая 2018, 18:42
1 июня на площадке городского музея пройдет сольный концерт группы Рифлéксия
«Технополис GS» приглашает жителей и гостей города Гусева на большой сольный концерт рок-группы «Рифлéксия» 1 июня в 19:00.

Концерт пройдет на летней площадке Историко-краеведческого музея имени А. М. Иванова.

«Рифлéксия» исполнит популярные хиты и собственные песни. В составе группы — талантливые музыканты, сотрудники «Технополиса GS»: Алексей Танана (вокал), Данил Голоменцев (бас-гитара) и Андрей Безроднов (ударные).

Приходите послушать самобытный, качественный рок!

Вход свободный.
Рефлексия концерт
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