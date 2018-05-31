«Технополис GS» приглашает жителей и гостей города Гусева на большой сольный концерт рок-группы «Рифлéксия» 1 июня в 19:00.
Концерт пройдет на летней площадке Историко-краеведческого музея имени А. М. Иванова.
«Рифлéксия» исполнит популярные хиты и собственные песни. В составе группы — талантливые музыканты, сотрудники «Технополиса GS»: Алексей Танана (вокал), Данил Голоменцев (бас-гитара) и Андрей Безроднов (ударные).
Приходите послушать самобытный, качественный рок!
Вход свободный.
1 июня на площадке городского музея пройдет сольный концерт группы Рифлéксия
31 мая 2018, 18:42
Рефлексия концерт
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