1 июня в Мемориальном парке «Технополиса GS» (коттеджный поселок) группа Рифлéксия выступит со старыми и новыми песнями.
Из центра Гусева, от площади, в 17.45 будет организована бесплатная доставка, следите за информацией. Если нужна доставка до поселка, пишите в группе ВКонтакте.
Мероприятие начнется в 18 часов, выход группы в 18:30.
Вход свободный!
Приходите с друзьями и родными!
1 июня Рифлéксия приглашает всех на свой Большой сольный концерт
30 мая 2018, 00:45
Рефлексия концерт
226 просмотров
Другие новости по теме