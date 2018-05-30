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Информационный сайт города Гусева

1 июня Рифлéксия приглашает всех на свой Большой сольный концерт

30 мая 2018, 00:45
1 июня Рифлéксия приглашает всех на свой Большой сольный концерт
1 июня в Мемориальном парке «Технополиса GS» (коттеджный поселок) группа Рифлéксия выступит со старыми и новыми песнями.

Из центра Гусева, от площади, в 17.45 будет организована бесплатная доставка, следите за информацией. Если нужна доставка до поселка, пишите в группе ВКонтакте.

Мероприятие начнется в 18 часов, выход группы в 18:30.

Вход свободный!

Приходите с друзьями и родными!
Рефлексия концерт
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