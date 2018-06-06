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Информационный сайт города Гусева

12 июня в парковой зоне ФОКа пройдет праздничный концерт, посвященный Дню России

6 июня 2018, 17:52
12 июня в 12:00 в парковой зоне физкультурно-оздоровительного комплекса пройдет праздничный концерт, посвященный Дню России.

В программе:
  • Работа интерактивных площадок
  • Аквагрим
  • Работа торговых точек
  • Попробуй себя в ГТО
  • Выставка декоративно-прикладного творчества
  • Мастер-классы
концерт День России
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