12 июня в парковой зоне ФОКа пройдет праздничный концерт, посвященный Дню России 6 июня 2018, 17:52 12 июня в 12:00 в парковой зоне физкультурно-оздоровительного комплекса пройдет праздничный концерт, посвященный Дню России.В программе:Работа интерактивных площадокАквагримРабота торговых точекПопробуй себя в ГТОВыставка декоративно-прикладного творчестваМастер-классы концерт День России 280 просмотров 0 1 2 3 4 5 0 Другие новости по теме Программа мероприятий, посвященных празднованию Дня городаПрограмма праздничных мероприятий с 26 по 28 мая, посвященных Дню городаПрограмма праздничных мероприятий с 29 по 31 мая, посвященных Дню городаДень города Гусева 290 лет - программа праздничных мероприятий Оставить комментарий 33 минус 3 (напишите ответ цифрой) Отправить комментарий