24 июня на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса пройдет молодежный праздник «Богатырские игры».
Начало мероприятия в 14:00.
Заявки на участие принимаются в Управлении по культуре, спорту и делам молодежи, 303 кабинет, здание администрации или по электронной почте pomogaeva@admgusev.ru до 21 июня 2018 года.
Справки по телефону: 8 (40143) 3-61-10 (отдел молодежной политики).
24 июля на территории ФОКа пройдет молодежный праздник «Богатырские игры»
7 июня 2018, 12:50
Богатырские игры
Фотография с «Богатырских игр» в 2014 году
Фотография с «Богатырских игр» в 2014 году
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