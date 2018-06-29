/ / / 7 июля на территории городского музея пройдет фестиваль семейного творчества «Ромашковое счастье»

29 июня 2018, 10:39

участникам необходимо подготовить творческую музыкальную программу (вокальную, хореографическую, смешанную) общей продолжительностью не более 5-7 мин;



репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя;



при выступлении допускается использование фонограммы «Минус», танцевальные поддержки, инструментального сопровождения.



допускается предоставление не более трех работ от одного участника;



работы, представленные для участия в фестивале, могут быть возвращены автору после проведения цикла передвижных выставок.



Стало уже доброй традицией четвертый год подряд на территории Гусевского историко-краеведческого музея им. А. М. Иванова проводить Открытый региональный фестиваль семейного творчества «Ромашковое счастье».Проводится он 7 июля 2018 года. В день, когда в нашей стране в 10-й раз будет отмечается праздник — День семьи, любви и верности. А русская православная церковь в этот день вот уже более семисот лет вспоминает святых — благоверных князя Петра и княгиню Февронию Муромских — покровителей любви и семейного счастья.Номинации фестиваля и условия для участников фестиваля:Использование различных жанров музыкального и художественного творчества не регламентируется. Все участники фестиваля будут награждены «Сертификатом участника фестиваля» и памятными призами.Для участия в фестивале необходимо до 6 июля подать заявку в свободной форме в оргкомитет содержащую Ф.И.О. участников, возраст, город, номинацию, название произведений/работ.Заявки принимаются по электронной почте: maugdk@mail.ru или по телефону: 84014333844. А также по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская, д. 11.