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Информационный сайт города Гусева

7 июля на территории городского музея пройдет фестиваль семейного творчества «Ромашковое счастье»

29 июня 2018, 10:39
Стало уже доброй традицией четвертый год подряд на территории Гусевского историко-краеведческого музея им. А. М. Иванова проводить Открытый региональный фестиваль семейного творчества «Ромашковое счастье».

Проводится он 7 июля 2018 года. В день, когда в нашей стране в 10-й раз будет отмечается праздник — День семьи, любви и верности. А русская православная церковь в этот день вот уже более семисот лет вспоминает святых — благоверных князя Петра и княгиню Февронию Муромских — покровителей любви и семейного счастья.

Номинации фестиваля и условия для участников фестиваля:

Номинация — «Музыкальное творчество»:
  • участникам необходимо подготовить творческую музыкальную программу (вокальную, хореографическую, смешанную) общей продолжительностью не более 5-7 мин;
  • репертуар должен соответствовать возрасту исполнителя;
  • при выступлении допускается использование фонограммы «Минус», танцевальные поддержки, инструментального сопровождения.

Номинация — «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество»:
  • допускается предоставление не более трех работ от одного участника;
  • работы, представленные для участия в фестивале, могут быть возвращены автору после проведения цикла передвижных выставок.

Использование различных жанров музыкального и художественного творчества не регламентируется. Все участники фестиваля будут награждены «Сертификатом участника фестиваля» и памятными призами.

Для участия в фестивале необходимо до 6 июля подать заявку в свободной форме в оргкомитет содержащую Ф.И.О. участников, возраст, город, номинацию, название произведений/работ.

Заявки принимаются по электронной почте: maugdk@mail.ru или по телефону: 84014333844. А также по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская, д. 11.
День семьи музей
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