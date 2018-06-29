Предлагаем вам ознакомится с планом мероприятий на территории Гусевского городского округа в июле 2018 года.
Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
30 июня — Вручение дипломов студентам Гусевского политехнического техникума
Городской дом культуры
С 2 по 31 июля в течение дня — Футбольный календарь событий «Чемпионат мира 2018»
Центральная детская библиотека
С 6 по 31 июля в течение дня — День семейной книги ко Дню семьи, любви и верности «Ромашковое поле»
Центральная детская библиотека
7 июля в 13.00 и в 14.00 — Торжественная регистрация брачующихся и Фестиваль семейного творчества «Ромашковое счастье», в рамках празднования Дня семьи, любви и верности
Гусевский историко-краеведческий музей
14 июля в 11.00 — Спартакиада среди территориальных отделов по мини-футболу
пос. Михайлово
22 июля в 15.00 — Чемпионат Калининградской области (взрослые) по футболу
Городской Стадион
22 июля в 13.00 — Чемпионат Калининградской области по футболу Гусев — Шторм (г. Калининград)
Городской Стадион
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в июле 2018 года
29 июня 2018, 13:57
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