/ / / С 5 по 6 июля в «Технополисе GS» пройдет экспедиция Экспертного совета по малым территориям

3 июля 2018, 11:21

Как активировать точки инновационного развития в малых городах?

Какие механизмы информирования и регулирования нужны для повышения инвестиционной привлекательности регионов как площадок для создания инновационно-технологических центров?

Какое место должны занять регионы и малые территории при реализации стратегических программ инновационного развития, в том числе «Цифровой экономики РФ»?

Какова роль государственных институтов в цифровой трансформации регионов и достижении лидерства отечественных решений, в реализации экспортного потенциала российской науки и технологий, интеграции отечественных организаций в глобальные исследовательские и промышленно-технологические консорциумы?



Алексей Фирсов , генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа»;



, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа»; Андрей Максимов , председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ;



, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ; Василий Буров , соучредитель АНО «Информационная культура», член экспертного совета при Правительстве РФ;



, соучредитель АНО «Информационная культура», член экспертного совета при Правительстве РФ; Андрей Стась , директор НОУ «Институт Территориального Маркетинга и Брендинга»;



, директор НОУ «Институт Территориального Маркетинга и Брендинга»; Наталья Трунова , вице-президент Центра стратегических разработок;



, вице-президент Центра стратегических разработок; Кирилл Родин , руководитель практики социальной политики и коммуникационных технологий Всероссийского центра изучения общественного мнения;



, руководитель практики социальной политики и коммуникационных технологий Всероссийского центра изучения общественного мнения; Елена Коновалова , директор программного направления «Культура» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко;



, директор программного направления «Культура» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко; Константин Аксенов , вице-президент по стратегическому развитию GS Group;



, вице-президент по стратегическому развитию GS Group; Андрей Безруков , директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group;



, директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group; Представители Правительства Калининградской области и администрации Гусевского городского округа.



Программа

С 5 по 6 июля 2018 года в инновационном кластере «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской обл.) пройдет экспедиция Экспертного совета по малым территориям, в рамках которой состоится Стратегическая сессия. Ведущие российские эксперты в области инновационного развития малых городов встретятся на территории единственного в России частного инновационного кластера, чтобы на базе уникального опыта по взаимодействию частного бизнеса и органов государственной власти в регионе сформировать модель развития высокотехнологичных производств в малых городах, обсудить точки экономического роста российских территорий и разработать инструментарий для раскрытия инновационного потенциала регионов.Сохранение и перспективное развитие малых городов России, их человеческого капитала сегодня напрямую зависит от наличия в городе рабочих мест, точек роста и креативной среды. В настоящее время в структуре территориального развития страны существует дисбаланс. Решить задачу можно лишь привлекая на площадки малых городов промышленных инвесторов, большинство из которых сегодня в силу очевидных причин предпочитает крупные городские агломерации.Приглашаем принять участие в мероприятии, итогом которого станет разработка на базе «Технополиса GS» масштабируемой модели развития малых городов. Она будет заложена в основу подготовленных Экспертным советом для органов власти предложений по развитию малых территорий и поддержки высокотехнологичных предприятий в регионах.В рамках Стратегической сессии эксперты обсудят следующие актуальные вопросы:К обсуждению приглашены следующие эксперты:16:00–18:00 — Экскурсия по инновационному кластеру «Технополис GS».18:00–20:00 — Знакомство с городом в формате «прогулочного интервью».10:00–14:00 — Работа экспертов.15:00–17:30 — Проведение экспертной дискуссионной сессии в формате круглого стола. Модератор: Алексей Фирсов при содействии Андрея Максимова.