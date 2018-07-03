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Информационный сайт города Гусева

С 5 по 6 июля в «Технополисе GS» пройдет экспедиция Экспертного совета по малым территориям

3 июля 2018, 11:21
С 5 по 6 июля в «Технополисе GS» пройдет экспедиция Экспертного совета по малым территориям
С 5 по 6 июля 2018 года в инновационном кластере «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской обл.) пройдет экспедиция Экспертного совета по малым территориям, в рамках которой состоится Стратегическая сессия. Ведущие российские эксперты в области инновационного развития малых городов встретятся на территории единственного в России частного инновационного кластера, чтобы на базе уникального опыта по взаимодействию частного бизнеса и органов государственной власти в регионе сформировать модель развития высокотехнологичных производств в малых городах, обсудить точки экономического роста российских территорий и разработать инструментарий для раскрытия инновационного потенциала регионов.

Сохранение и перспективное развитие малых городов России, их человеческого капитала сегодня напрямую зависит от наличия в городе рабочих мест, точек роста и креативной среды. В настоящее время в структуре территориального развития страны существует дисбаланс. Решить задачу можно лишь привлекая на площадки малых городов промышленных инвесторов, большинство из которых сегодня в силу очевидных причин предпочитает крупные городские агломерации.

Приглашаем принять участие в мероприятии, итогом которого станет разработка на базе «Технополиса GS» масштабируемой модели развития малых городов. Она будет заложена в основу подготовленных Экспертным советом для органов власти предложений по развитию малых территорий и поддержки высокотехнологичных предприятий в регионах.

В рамках Стратегической сессии эксперты обсудят следующие актуальные вопросы:

  1. Как активировать точки инновационного развития в малых городах?
  2. Какие механизмы информирования и регулирования нужны для повышения инвестиционной привлекательности регионов как площадок для создания инновационно-технологических центров?
  3. Какое место должны занять регионы и малые территории при реализации стратегических программ инновационного развития, в том числе «Цифровой экономики РФ»?
  4. Какова роль государственных институтов в цифровой трансформации регионов и достижении лидерства отечественных решений, в реализации экспортного потенциала российской науки и технологий, интеграции отечественных организаций в глобальные исследовательские и промышленно-технологические консорциумы?

К обсуждению приглашены следующие эксперты:

  • Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа»;
  • Андрей Максимов, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ;
  • Василий Буров, соучредитель АНО «Информационная культура», член экспертного совета при Правительстве РФ;
  • Андрей Стась, директор НОУ «Институт Территориального Маркетинга и Брендинга»;
  • Наталья Трунова, вице-президент Центра стратегических разработок;
  • Кирилл Родин, руководитель практики социальной политики и коммуникационных технологий Всероссийского центра изучения общественного мнения;
  • Елена Коновалова, директор программного направления «Культура» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко;
  • Константин Аксенов, вице-президент по стратегическому развитию GS Group;
  • Андрей Безруков, директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group;
  • Представители Правительства Калининградской области и администрации Гусевского городского округа.

Аккредитация: Ульяна Рассказова, руководитель службы по связям с общественностью GS Group.

Информация для связи: u.rasskazova@spb.gs.ru, тел.: +7 (812) 332-86-68 (доб. 0463), моб.: +7 931 378-75-46.

Программа

Первый день — 5 июля
16:00–18:00 — Экскурсия по инновационному кластеру «Технополис GS».
18:00–20:00 — Знакомство с городом в формате «прогулочного интервью».

Второй день — 6 июля
10:00–14:00 — Работа экспертов.
15:00–17:30 — Проведение экспертной дискуссионной сессии в формате круглого стола. Модератор: Алексей Фирсов при содействии Андрея Максимова.
Технополис GS
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