/ / / С 5 по 6 июля в «Технополисе GS» пройдет экспедиция Экспертного совета по малым территориям

Сохранение и перспективное развитие малых городов России, их человеческого капитала сегодня напрямую зависит от наличия в городе рабочих мест, точек роста и креативной среды. В настоящее время в структуре территориального развития страны существует дисбаланс. Решить задачу можно лишь привлекая на площадки малых городов промышленных инвесторов, большинство из которых сегодня в силу очевидных причин предпочитает крупные городские агломерации.
Приглашаем принять участие в мероприятии, итогом которого станет разработка на базе «Технополиса GS» масштабируемой модели развития малых городов. Она будет заложена в основу подготовленных Экспертным советом для органов власти предложений по развитию малых территорий и поддержки высокотехнологичных предприятий в регионах.
В рамках Стратегической сессии эксперты обсудят следующие актуальные вопросы:
- Как активировать точки инновационного развития в малых городах?
- Какие механизмы информирования и регулирования нужны для повышения инвестиционной привлекательности регионов как площадок для создания инновационно-технологических центров?
- Какое место должны занять регионы и малые территории при реализации стратегических программ инновационного развития, в том числе «Цифровой экономики РФ»?
- Какова роль государственных институтов в цифровой трансформации регионов и достижении лидерства отечественных решений, в реализации экспортного потенциала российской науки и технологий, интеграции отечественных организаций в глобальные исследовательские и промышленно-технологические консорциумы?
К обсуждению приглашены следующие эксперты:
- Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа»;
- Андрей Максимов, председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ;
- Василий Буров, соучредитель АНО «Информационная культура», член экспертного совета при Правительстве РФ;
- Андрей Стась, директор НОУ «Институт Территориального Маркетинга и Брендинга»;
- Наталья Трунова, вице-президент Центра стратегических разработок;
- Кирилл Родин, руководитель практики социальной политики и коммуникационных технологий Всероссийского центра изучения общественного мнения;
- Елена Коновалова, директор программного направления «Культура» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко;
- Константин Аксенов, вице-президент по стратегическому развитию GS Group;
- Андрей Безруков, директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group;
- Представители Правительства Калининградской области и администрации Гусевского городского округа.
Аккредитация: Ульяна Рассказова, руководитель службы по связям с общественностью GS Group.
Информация для связи: u.rasskazova@spb.gs.ru, тел.: +7 (812) 332-86-68 (доб. 0463), моб.: +7 931 378-75-46.
Программа
Первый день — 5 июля
16:00–18:00 — Экскурсия по инновационному кластеру «Технополис GS».
18:00–20:00 — Знакомство с городом в формате «прогулочного интервью».
Второй день — 6 июля
10:00–14:00 — Работа экспертов.
15:00–17:30 — Проведение экспертной дискуссионной сессии в формате круглого стола. Модератор: Алексей Фирсов при содействии Андрея Максимова.