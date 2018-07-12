/ / / 14 июля «Технополис GS» приглашает принять участие в благоустройстве воинских захоронений

14 июля 2018 года волонтерское движение «Технополиса GS» продолжит благоустраивать воинское захоронение Первой мировой войны Ширгупенен, расположенное у поселка Подгоровка Гусевского городского округа. Волонтеры приглашают всех неравнодушных жителей Гусевского района присоединиться к работе и сделать свой вклад в сохранение культурного наследия Калиниградской области.
Участники волонтерского движения встретятся в субботу в 10.00 у Гусевского историко-краеведческого музея им. А. М. Иванова (ул. Московская, д. 36, лит. А). Волонтеры получат необходимый инструмент, будет организовано питание. Добровольцам с личным автотранспортом компенсируют расходы на топливо. Отличная компания и интересная работа — гарантированы! По окончании работ состоится традиционное чаепитие из раритетного котелка времен Первой мировой войны. Возвращение в город запланировано на 14.30.
Волонтеры начали благоустраивать захоронение Ширгупенен в этом году. В предыдущие выезды они расчистили мемориал и прилегающую территорию от крапивы, кустарника и мелколесья. В планах на 14 июля — выкорчевать пни и разровнять площадку.
Захоронение Ширгупенен — братская могила, где покоятся 265 русских солдат, погибших в Первую мировую войну. Благодаря работе волонтерского движения «Технополиса GS» уже к осени это место станет благоустроенным памятником истории. К 100-летию окончания Первой мировой войны активисты нацелены завершить работы на этом захоронении и облагородить еще один новый объект близ города Озерска. Также волонтеры продолжают ухаживать за 8-ю мемориалами, восстановленными с 2013 года. За 5 лет в работе движения приняло участие более 250 человек из Калининградской области, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Волонтерскую деятельность активно поддерживает холдинг GS Group (инвестор «Технополиса GS»).
Если вы хотите присоединиться к волонтерскому движению, пишите: a.litvintseva@technopolis.gs, Анастасия.
Если вы хотите принять участие в поездке 14 июля, свяжитесь с координатором волонтерского движения Валерием Гусаровым по телефону +7 981 452 90 97.
14 июля «Технополис GS» приглашает принять участие в благоустройстве воинских захоронений
12 июля 2018, 15:11
Технополис GS захоронение волонтёры
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