17 ноября в Доме культуры поселка Михайлово пройдёт открытый региональный фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «ВИА».
К участию в фестивале приглашаются любительские коллективы без возрастных ограничений, являющиеся вокально-инструментальными ансамблями, работающие в режиме «живой звук», представляющие популярную эстрадную и рок-музыку, исполняющие авторские произведения, песни советских, российских и зарубежных исполнителей.
Начало мероприятия в 13:00.
Справки по телефону: 8(401-43) 3-38-44.
17 ноября в Михайловском ДК пройдёт фестиваль вокально-инструментальных ансамблей
8 ноября 2018, 14:37Михайлово концерт
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