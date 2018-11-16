С 16 по 18 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева пройдет серия игр по хоккею.
В рамках первенства Калининградской области среди детско-юношеских команд:
16 ноября
19:45 — «Барсы-06» vs «Клайпеда-07»
17 ноября
18:00 — «Барсы-08» vs «Феникс-09»
18 ноября
11:30 — «Советск/Гусев» (сборная двух городов) vs «Феникс-10»
12:30 — «Барсы-04» vs «Янтарная Звезда-02»
В рамках открытого чемпионата Калининградской области по хоккею среди любительских команд:
17 ноября
20:30 — «Айсберг» vs «Пионер»
Вход свободный.
Приходите поддержать наши команды!
С 16 по 18 ноября в ФОКе пройдёт серия игр по хоккею
16 ноября 2018, 15:52
хоккей соревнование
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