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Информационный сайт города Гусева

С 16 по 18 ноября в ФОКе пройдёт серия игр по хоккею

16 ноября 2018, 15:52
С 16 по 18 ноября в ФОКе пройдёт серия игр по хоккею
С 16 по 18 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева пройдет серия игр по хоккею.

В рамках первенства Калининградской области среди детско-юношеских команд:

16 ноября
19:45 — «Барсы-06» vs «Клайпеда-07»

17 ноября
18:00 — «Барсы-08» vs «Феникс-09»

18 ноября
11:30 — «Советск/Гусев» (сборная двух городов) vs «Феникс-10»
12:30 — «Барсы-04» vs «Янтарная Звезда-02»

В рамках открытого чемпионата Калининградской области по хоккею среди любительских команд:

17 ноября
20:30 — «Айсберг» vs «Пионер»

Вход свободный.

Приходите поддержать наши команды!
хоккей соревнование
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