С 16 по 18 ноября в ФОКе пройдёт серия игр по хоккею

16 ноября 2018, 15:52

С 16 по 18 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева пройдет серия игр по хоккею.



В рамках первенства Калининградской области среди детско-юношеских команд:



16 ноября

19:45 — «Барсы-06» vs «Клайпеда-07»



17 ноября

18:00 — «Барсы-08» vs «Феникс-09»



18 ноября

11:30 — «Советск/Гусев» (сборная двух городов) vs «Феникс-10»

12:30 — «Барсы-04» vs «Янтарная Звезда-02»



В рамках открытого чемпионата Калининградской области по хоккею среди любительских команд:



17 ноября

20:30 — «Айсберг» vs «Пионер»



Вход свободный.



Приходите поддержать наши команды!

110 просмотров