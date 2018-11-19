Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / 25 ноября в городе Гусеве состоится «Открытый турнир среди детей, юношей и девушек по кумите»
Информационный сайт города Гусева

25 ноября в городе Гусеве состоится «Открытый турнир среди детей, юношей и девушек по кумите»

19 ноября 2018, 17:25
Дорогие друзья!

В воскресенье, 25 ноября, в спортивном зале СШ № 3 состоится «Открытый турнир среди детей, юношей и девушек по кумите». Участвуют дети в возрасте от 5 до 17 лет. Организатор: КРОО Прибалтийская федерация Киокушинкай каратэ-до при поддержке депутатского корпуса ЛДПР.

Начало соревнований в 9:30.

Приглашаются все желающие посмотреть на жёсткие и зрелищные бои, а также поддержать юных чемпионов.
соревнование каратэ
59 просмотров
0
Другие новости по теме
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре 2018 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре 2018 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2017 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2017 года
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в ноябре
Программа новогодних мероприятий в Гусевском городском округе
Программа новогодних мероприятий в Гусевском городском округе

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»