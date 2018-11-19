25 ноября в городе Гусеве состоится «Открытый турнир среди детей, юношей и девушек по кумите»

19 ноября 2018, 17:25

Дорогие друзья!



В воскресенье, 25 ноября, в спортивном зале СШ № 3 состоится «Открытый турнир среди детей, юношей и девушек по кумите». Участвуют дети в возрасте от 5 до 17 лет. Организатор: КРОО Прибалтийская федерация Киокушинкай каратэ-до при поддержке депутатского корпуса ЛДПР.



Начало соревнований в 9:30.



Приглашаются все желающие посмотреть на жёсткие и зрелищные бои, а также поддержать юных чемпионов.

59 просмотров