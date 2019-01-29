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Информационный сайт города Гусева

ФОК продолжает набор в спортивные группы

29 января 2019, 17:13
ФОК продолжает набор в спортивные группы
Уважаемые посетители нашего комплекса! Мы с радостью сообщаем о продолжении набора в спортивные группы разного возраста, а именно:

Группы в бассейне:
  • «Аквафитнес» — тренер Мелющенкова А. — пн\чт, 20:00
  • «Аквакидс» — тренер Мелющенкова А. — пн\чт, 18:00
  • «Морячки» — тренер Мелющенкова А. — пн\чт, 19:00
  • «Акула» — тренер Евдокимов Ю. — пн\чт, 19:00
  • «Рыбка» — тренер Евдокимов Ю. — пт\ср, 17:30
  • «Аквааэробика» — тренер Славинскайте Л. — вт\пт, 19:00

Зал хореографии:
  • «Степ-1» — тренер Славинскайте Л. — вт\пт, 18:15
  • «Степ-2» — тренер Славинскайте Л. — вт\пт, 20:00
  • предоставляется услуга составления тренером рациона питания
    «DanceFIT» — тренер Гаврилова А. — пн\чт, 18:00 и ср/сб, 20:00 и 15:00

Тренажерный зал:
группы осуществляют работу со студентами и школьниками старших классов до 18 лет
  • «Мальчики (14-18 лет)» — инструктор Грачев А. — до 18:00
  • «Девочки (14-18 лет)» — инструктор Гришина Н. — до 18:00

Запись по телефону: 8 (401) 236-22-24, либо лично — на ресепшене.
ФОК
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