/ / / ФОК продолжает набор в спортивные группы

29 января 2019, 17:13

«Аквафитнес» — тренер Мелющенкова А. — пн\чт, 20:00



«Аквакидс» — тренер Мелющенкова А. — пн\чт, 18:00



«Морячки» — тренер Мелющенкова А. — пн\чт, 19:00



«Акула» — тренер Евдокимов Ю. — пн\чт, 19:00



«Рыбка» — тренер Евдокимов Ю. — пт\ср, 17:30



«Аквааэробика» — тренер Славинскайте Л. — вт\пт, 19:00



«Степ-1» — тренер Славинскайте Л. — вт\пт, 18:15



«Степ-2» — тренер Славинскайте Л. — вт\пт, 20:00



предоставляется услуга составления тренером рациона питания

«DanceFIT» — тренер Гаврилова А. — пн\чт, 18:00 и ср/сб, 20:00 и 15:00



«Мальчики (14-18 лет)» — инструктор Грачев А. — до 18:00



«Девочки (14-18 лет)» — инструктор Гришина Н. — до 18:00



Уважаемые посетители нашего комплекса! Мы с радостью сообщаем о продолжении набора в спортивные группы разного возраста, а именно:Группы в бассейне:Зал хореографии:Тренажерный зал:группы осуществляют работу со студентами и школьниками старших классов до 18 летЗапись по телефону: 8 (401) 236-22-24, либо лично — на ресепшене.