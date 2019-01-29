/ / / ФОК продолжает набор в спортивные группы

Группы в бассейне:
- «Аквафитнес» — тренер Мелющенкова А. — пн\чт, 20:00
- «Аквакидс» — тренер Мелющенкова А. — пн\чт, 18:00
- «Морячки» — тренер Мелющенкова А. — пн\чт, 19:00
- «Акула» — тренер Евдокимов Ю. — пн\чт, 19:00
- «Рыбка» — тренер Евдокимов Ю. — пт\ср, 17:30
- «Аквааэробика» — тренер Славинскайте Л. — вт\пт, 19:00
Зал хореографии:
- «Степ-1» — тренер Славинскайте Л. — вт\пт, 18:15
- «Степ-2» — тренер Славинскайте Л. — вт\пт, 20:00
- предоставляется услуга составления тренером рациона питания
«DanceFIT» — тренер Гаврилова А. — пн\чт, 18:00 и ср/сб, 20:00 и 15:00
Тренажерный зал:
группы осуществляют работу со студентами и школьниками старших классов до 18 лет
- «Мальчики (14-18 лет)» — инструктор Грачев А. — до 18:00
- «Девочки (14-18 лет)» — инструктор Гришина Н. — до 18:00
Запись по телефону: 8 (401) 236-22-24, либо лично — на ресепшене.