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Информационный сайт города Гусева

20 февраля ИНС-театр «Лабиау» покажет в ГДК искрометную комедию «ТСЖ или Тихо все!»

8 февраля 2019, 16:30
20 февраля в Городском доме Культуры города Гусева ИНС-театр «Лабиау» покажет искрометную комедию «ТСЖ или Тихо все!».

Начало в 18:00.К
Цена билета 100 рублей.

ТСЖ – это Товарищество Собственников Жилья. А если представить себе, что человеческий организм – это целый Дом со множеством жильцов этого Дома! И у каждого – свой характер, свои мечты, своё мнение! Как придти к консенсусу, к миру и согласию? Только через Любовь! Озорная, гротесковая, острая и очень актуальная комедия никого не оставит равнодушным!
Городской дом культуры
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