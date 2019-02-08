20 февраля ИНС-театр «Лабиау» покажет в ГДК искрометную комедию «ТСЖ или Тихо все!»

8 февраля 2019, 16:30

20 февраля в Городском доме Культуры города Гусева ИНС-театр «Лабиау» покажет искрометную комедию «ТСЖ или Тихо все!».



Начало в 18:00.К

Цена билета 100 рублей.



ТСЖ – это Товарищество Собственников Жилья. А если представить себе, что человеческий организм – это целый Дом со множеством жильцов этого Дома! И у каждого – свой характер, свои мечты, своё мнение! Как придти к консенсусу, к миру и согласию? Только через Любовь! Озорная, гротесковая, острая и очень актуальная комедия никого не оставит равнодушным!

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