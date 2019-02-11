24 февраля в Гусеве пройдет открытый турнир по кумитэ, посвященный Дню защитника Отечества

11 февраля 2019, 16:28

КРОО «Прибалтийская федерация киокушинкай каратэ-до» проводит открытый турнир среди детей, юношей и девушек по кумитэ, посвящённый «Дню защитника Отечества».



В рамках открытого татами будет организовано соревнование для детей от 5 до 11 лет.



Соревнования проводятся 24 февраля 2019 года в спортивном зале МАОУ СОШ № 3 (г. Гусев, ул. Советская, 25).



Регистрация участников соревнований 24 февраля 2019 года с 09 час 30 мин до 10 час 00 мин.



Начало соревнований в 10 час 30 мин.



О своем участии в открытом турнире по каратэ-до среди детей, юношей и девушек по кумитэ, посвящённом «Дню защитника Отечества», сообщить по тел.+7 911 853-13-45, или oreshko1@yandex.ru до 21 февраля 2019 г.

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