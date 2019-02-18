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Информационный сайт города Гусева

20 февраля в Гусевском музее пройдут публичные лекции о хип-хоп культуре

18 февраля 2019, 12:12
В Гусевском музее 20 февраля в рамках литературно-музыкальной гостиной «Зеленый фонарь» состоится лекция о хип-хоп культуре. Начало в 17:00 часов.

HIP-HOP — это сочетание слов, знакомое практически каждому. Однако далеко не все понимают, что кроется за этими шестью буквами.

«HIP — это знание (мысль), HOP — движение. HIP и HOP — это движение знания» — Ло́ренс Па́ркер (KRS One — артистический псевдоним), американский хип-хоп продюсер.

Молодежное движение, зародившиеся в далеких, и в то же время, таких близких к нам, 70-х годах ХХ века. Менее чем за 30 лет новая культура облетела земной шар, проникнув во дворы и сердца миллионов людей, вдохновила на создание чего-то из ничего. Хип-хоп стал их образом жизни, мысли, действия, стиля и общения.

Приглашаем всех желающих на публичные лекции, чтобы познакомиться ближе и окунуться в мир уличной культуры.
музей
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