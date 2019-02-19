23 и 24 февраля на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева пройдёт международный турнир по хоккею среди юношей 13-14 лет.
Расписание игр турнира:
23 февраля
10:00–11:00
ХК «Пардаугава» — ХК «Клайпеда»
12:45–14:15
ХК «Барсы» — ХК «Пардаугава»
16:45–18:15
ХК «Барсы» — ХК «Клайпеда»
24 февраля
9:30–11:00
ХК «Барсы» — ХК «Пардаугава»
11:15–12:45
ХК «Барсы» — ХК «Клайпеда»
13:00–14:30
ХК «Пардаугава» — ХК «Клайпеда»
В 14:30 награждение и закрытие турнира.
Вход свободный.
23 и 24 февраля в ФОКе Гусева пройдёт международный турнир по хоккею среди юношей 13-14 лет
19 февраля 2019, 11:14
хоккей соревнование
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