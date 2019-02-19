23 и 24 февраля в ФОКе Гусева пройдёт международный турнир по хоккею среди юношей 13-14 лет

19 февраля 2019, 11:14

23 и 24 февраля на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева пройдёт международный турнир по хоккею среди юношей 13-14 лет.



Расписание игр турнира:



23 февраля



10:00–11:00

ХК «Пардаугава» — ХК «Клайпеда»

12:45–14:15

ХК «Барсы» — ХК «Пардаугава»

16:45–18:15

ХК «Барсы» — ХК «Клайпеда»



24 февраля



9:30–11:00

ХК «Барсы» — ХК «Пардаугава»

11:15–12:45

ХК «Барсы» — ХК «Клайпеда»

13:00–14:30

ХК «Пардаугава» — ХК «Клайпеда»



В 14:30 награждение и закрытие турнира.



Вход свободный.

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