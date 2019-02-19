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Информационный сайт города Гусева

23 и 24 февраля в ФОКе Гусева пройдёт международный турнир по хоккею среди юношей 13-14 лет

19 февраля 2019, 11:14
23 и 24 февраля в ФОКе Гусева пройдёт международный турнир по хоккею среди юношей 13-14 лет
23 и 24 февраля на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева пройдёт международный турнир по хоккею среди юношей 13-14 лет.

Расписание игр турнира:

23 февраля

10:00–11:00
ХК «Пардаугава» — ХК «Клайпеда»
12:45–14:15
ХК «Барсы» — ХК «Пардаугава»
16:45–18:15
ХК «Барсы» — ХК «Клайпеда»

24 февраля

9:30–11:00
ХК «Барсы» — ХК «Пардаугава»
11:15–12:45
ХК «Барсы» — ХК «Клайпеда»
13:00–14:30
ХК «Пардаугава» — ХК «Клайпеда»

В 14:30 награждение и закрытие турнира.

Вход свободный.
хоккей соревнование
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