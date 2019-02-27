Завтра, 28 февраля, в городском Доме культуры глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев и директор Фонда поддержки предпринимательства Калининградской области Кирилл Лило встретятся с предпринимателями нашего города. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
Также в мероприятии примут участие: заместитель генерального директора Фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» Жанна Янберг, руководство Калининградского филиала ООО «Компания «Тензор» и представители Калининградского отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Во время встречи, собравшиеся обсудят меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, о финансовых и информационных инструментах поддержки предпринимателей.
Кроме того предпринимателям будет представлена информация о технологиях внедрения онлайн-касс на предприятиях и существующих решениях.
Представители Калининградского отделения Северо-Западного главного управления ЦБ РФ познакомят с денежно-кредитной политикой Банка России.
28 февраля в ГДК пройдет встреча предпринимателей
27 февраля 2019, 11:51
предприниматели Городской дом культуры
151 просмотр | 2 комментария
Другие новости по теме