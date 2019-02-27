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Информационный сайт города Гусева

28 февраля в ГДК пройдет встреча предпринимателей

27 февраля 2019, 11:51
28 февраля в ГДК пройдет встреча предпринимателей
Завтра, 28 февраля, в городском Доме культуры глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев и директор Фонда поддержки предпринимательства Калининградской области Кирилл Лило встретятся с предпринимателями нашего города. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

Также в мероприятии примут участие: заместитель генерального директора Фонда «Гарантийный фонд Калининградской области» Жанна Янберг, руководство Калининградского филиала ООО «Компания «Тензор» и представители Калининградского отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Во время встречи, собравшиеся обсудят меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, о финансовых и информационных инструментах поддержки предпринимателей.

Кроме того предпринимателям будет представлена информация о технологиях внедрения онлайн-касс на предприятиях и существующих решениях.

Представители Калининградского отделения Северо-Западного главного управления ЦБ РФ познакомят с денежно-кредитной политикой Банка России.
предприниматели Городской дом культуры
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Гость гость
# 1Гость гость
время встречи - тайна?
Сегодня, 12:52   ЦитироватьОтветить0
Весёлый бобр
# 2Весёлый бобр
А смысл?))для галочки?
Все и так по чёрному пашут,
Спс государству))
Сегодня, 13:35   ЦитироватьОтветить0

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