7 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе города Советска состоялась первая полуфинальная встреча по хоккею между командами «Ледокол» (Гусев) и «Тильзит» (Советск), в рамках Чемпионата Калининградской области по хоккею среди любительских команд.
Гусевцы одержали уверенную победу, обыграв хозяев со счетом 7:5.
Однако у советчат есть шанс взять реванш уже в этот четверг, 14 марта. Вторая полуфинальная встреча пройдет в Гусевском ФОКе в 20:45.
В случае победы нашей команды, «Ледокол» выйдет в финал и будет биться за звание Чемпиона области.
Приходите в четверг на ледовую арену ФОКа. Давайте вместе поддержим гусевских хоккеистов.
14 марта в ФОКе пройдёт полуфинальная встреча хоккейных команд «Ледокол» и «Тильзит»
11 марта 2019, 19:17
хоккей соревнование
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