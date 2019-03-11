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Информационный сайт города Гусева

14 марта в ФОКе пройдёт полуфинальная встреча хоккейных команд «Ледокол» и «Тильзит»

11 марта 2019, 19:17
14 марта в ФОКе пройдёт полуфинальная встреча хоккейных команд «Ледокол» и «Тильзит»
7 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе города Советска состоялась первая полуфинальная встреча по хоккею между командами «Ледокол» (Гусев) и «Тильзит» (Советск), в рамках Чемпионата Калининградской области по хоккею среди любительских команд.

Гусевцы одержали уверенную победу, обыграв хозяев со счетом 7:5.

Однако у советчат есть шанс взять реванш уже в этот четверг, 14 марта. Вторая полуфинальная встреча пройдет в Гусевском ФОКе в 20:45.

В случае победы нашей команды, «Ледокол» выйдет в финал и будет биться за звание Чемпиона области.

Приходите в четверг на ледовую арену ФОКа. Давайте вместе поддержим гусевских хоккеистов.
хоккей соревнование
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