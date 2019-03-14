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Хоккейный матч команд «Ледокол» и «Тильзит» отменён

14 марта 2019, 13:01
Хоккейный матч команд «Ледокол» и «Тильзит» отменён
Дорогие друзья!

По техническим причинам хоккейный матч команд «Ледокол» (Гусев) и «Тильзит» (Советск), который должен был состояться сегодня в ФОКе, отменён.

Физкультурно-оздоровительный комплекс
хоккей ФОК
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