Хоккейный матч команд «Ледокол» и «Тильзит» отменён 14 марта 2019, 13:01 Дорогие друзья!По техническим причинам хоккейный матч команд «Ледокол» (Гусев) и «Тильзит» (Советск), который должен был состояться сегодня в ФОКе, отменён.Физкультурно-оздоровительный комплекс хоккей ФОК 98 просмотров 0 1 2 3 4 5 0 Другие новости по теме 14 марта в ФОКе пройдёт полуфинальная встреча хоккейных команд «Ледокол» и «Тильзит»Сегодня на ледовой арене ФОКа встретятся команды «Ледокол» и «Тильзит»18 марта «Тильзит-Театр» из Советска покажет в ГДК спектакль «Это все она»Сегодня в рамках областного чемпионата по хоккею в ФОКе сразятся команды «Ледокол» и «Альянс» Оставить комментарий Напишите 7 прописью Отправить комментарий