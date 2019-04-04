5 апреля в рамках областного чемпионата по хоккею состоится финальная игра между командами «Ледокол» и «Амур»

4 апреля 2019, 12:11

5 апреля на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева в рамках Кубка Открытого Чемпионата Калининградской области по хоккею среди любительских команд встретятся «Ледокол» (Гусев) и «Амур» (Светлогорск).



Начало игры в 21:00.



Вход свободный.



Приходите поддержать нашу команду на таком важном матче!

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