Подростково-молодежный клуб Городского дома культуры и молодежный актив города совместно с Гусевским библиотечным объединением организовывает поэтический квартирник «Поэзия в сердце».
Приглашаются авторы, чтецы и слушатели!
Мероприятие пройдёт 23 апреля в городской библиотеке.
Начало в 15:00.
Подать заявку можно по телефону 8(40143)3-38-44 или личным сообщением Эльвире Дмитроченко.
23 апреля в городской библиотеке пройдёт поэтический квартирник «Поэзия в сердце»
8 апреля 2019, 17:26Городской дом культуры библиотека молодёжь молодежный актив
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