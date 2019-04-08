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23 апреля в городской библиотеке пройдёт поэтический квартирник «Поэзия в сердце»

8 апреля 2019, 17:26
Подростково-молодежный клуб Городского дома культуры и молодежный актив города совместно с Гусевским библиотечным объединением организовывает поэтический квартирник «Поэзия в сердце».

Приглашаются авторы, чтецы и слушатели!

Мероприятие пройдёт 23 апреля в городской библиотеке.

Начало в 15:00.

Подать заявку можно по телефону 8(40143)3-38-44 или личным сообщением Эльвире Дмитроченко.
Городской дом культуры библиотека молодёжь молодежный актив
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