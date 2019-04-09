28 апреля в Городском доме культуры пройдёт фримаркет-ярмарка. Приноси хорошие вещи, которые тебе не нужны (одежда, обувь, игрушки, предметы быта — все, что угодно) и забирай то, что принесли другие.
Начало в 11:00.
Организаторы акции — Подростково-молодежный клуб МАУ ГДК, Молодежный актив Администрации города Гусева.
Вопросы можно задать по телефону 8(40143)3-38-44 или в личным сообщением Эльвире Дмитроченко.
28 апреля в Городском доме культуры пройдёт фримаркет-ярмарка
9 апреля 2019, 10:50
Городской дом культуры ярмарка
147 просмотров
Другие новости по теме