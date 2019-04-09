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Информационный сайт города Гусева

28 апреля в Городском доме культуры пройдёт фримаркет-ярмарка

9 апреля 2019, 10:50
28 апреля в Городском доме культуры пройдёт фримаркет-ярмарка
28 апреля в Городском доме культуры пройдёт фримаркет-ярмарка. Приноси хорошие вещи, которые тебе не нужны (одежда, обувь, игрушки, предметы быта — все, что угодно) и забирай то, что принесли другие.

Начало в 11:00.

Организаторы акции — Подростково-молодежный клуб МАУ ГДК, Молодежный актив Администрации города Гусева.

Вопросы можно задать по телефону 8(40143)3-38-44 или в личным сообщением Эльвире Дмитроченко.
Городской дом культуры ярмарка
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