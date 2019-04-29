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Информационный сайт города Гусева

14 мая в Гусевской ЦРБ пройдет день Донора

29 апреля 2019, 17:48
14 мая в Гусевской ЦРБ пройдет день Донора
Уважаемые жители города Гусева и района!

14 мая 2019 года в Гусевской ЦРБ пройдет день Донора. На площадке для служебных машин со стороны приемного покоя будет размещена мобильная передвижная станция заготовки крови.

Прием с 8.00.

Приглашаются все желающие, практически здоровые граждане старше 18 лет, весом свыше 50 кг. Тем гражданам, которые планируют принять участие в донорской акции необходимо:

  • ознакомиться с перечнем противопоказаний к даче крови;
  • прочитать информацию о подготовке к сдаче крови;
  • не забыть взять с собой паспорт.
День Донора
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