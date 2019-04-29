/ / / 14 мая в Гусевской ЦРБ пройдет день Донора

29 апреля 2019, 17:48

ознакомиться с перечнем противопоказаний к даче крови;



прочитать информацию о подготовке к сдаче крови;



не забыть взять с собой паспорт.



Уважаемые жители города Гусева и района!14 мая 2019 года в Гусевской ЦРБ пройдет день Донора. На площадке для служебных машин со стороны приемного покоя будет размещена мобильная передвижная станция заготовки крови.Прием с 8.00.Приглашаются все желающие, практически здоровые граждане старше 18 лет, весом свыше 50 кг. Тем гражданам, которые планируют принять участие в донорской акции необходимо: