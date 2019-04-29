/ / / 14 мая в Гусевской ЦРБ пройдет день Донора

14 мая 2019 года в Гусевской ЦРБ пройдет день Донора. На площадке для служебных машин со стороны приемного покоя будет размещена мобильная передвижная станция заготовки крови.
Прием с 8.00.
Приглашаются все желающие, практически здоровые граждане старше 18 лет, весом свыше 50 кг. Тем гражданам, которые планируют принять участие в донорской акции необходимо:
- ознакомиться с перечнем противопоказаний к даче крови;
- прочитать информацию о подготовке к сдаче крови;
- не забыть взять с собой паспорт.