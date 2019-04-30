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Программа мероприятий на майские праздники

30 апреля 2019, 13:06
Программа мероприятий на майские праздники
Впереди пять дней отдыха и у нас для вас план интересных мероприятий на эту неделю, чтобы выходные прошли ярко и насыщенно!

С 1 по 3 мая Турнир по хоккею с шайбой среди любителей 40+ «AMBER ICE» . ФОК Гусева. 1 мая 14.00 открытие турнира.

1 мая
11.00 мероприятие «На волне Первомая». Катание на байдарках по реке Писса. Старт от пирса ФОКа.
12.00 Концерт творческих коллективов гусевского Дома культуры
13.00 Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу. Гусевский стадион

4 мая
18.00 Финал «Остров КВН»
18.30 Студенческий хор «Кантабиле» Гусевская ДШИ

5 мая
9.30 Турнир по бильярдному спорту (Пирамида-свободная), посвященный Дню Победы Бильярдный клуб «Пирамида»
12.00 6-й Открытый областной конкурс детского танца " Большой хоровод«. Гусевская ДШИ

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