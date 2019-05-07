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Информационный сайт города Гусева

15 мая начальник Гусевской полиции отчитается о деятельности ОВД

7 мая 2019, 15:09
15 мая начальник Гусевской полиции отчитается о деятельности ОВД
Вниманию жителей Гусева!

15 мая в 14 часов в конференц-зале администрации МО «Гусевски й городской округ» (ул. Ульяновых, 8) на заседании окружного Совета депутатов будет заслушан отчет начальника МО МВД РОСИИ «Гусевский» подполковника полиции Р. О. Молчанова о деятельности Гусевского ОВД за 2018 год.

Приглашаются все желающие.

Вопросы начальнику полиции и предложения по работе отдела направлять на e-mail: sovet@admgusev.ru, либо по телефону 3-60-72, моб. тел. 8 921 263-11-52.
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# 1Юрий Ширяев
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