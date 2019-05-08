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Информационный сайт города Гусева

13 мая наш город посетит путешественник Иван Ширяев

8 мая 2019, 12:27
Дорогие друзья!

13 мая наш город посетит путешественник и член Русского географического общества Иван Ширяев.

В рамках литературно-музыкальной гостиной «Зеленый фонарь» путешественник выступит с лекцией о путешествиях в Гусевском музее. Начало в 18:00 часов. Вход — свободный.

Путешественник поделится опытом странствий, расскажет о том, как остался в живых после встреч с камчатскими медведями, почему его не забрали в рабство в Дагестане, а также поделится опытом путешествий с минимальными затратами, покажет интересные фото из разных регионов нашей страны и ответит на вопросы.

Член Русского географического общества Иван Ширяев, поставивший перед собой задачу посетить все 1122 города России в рамках своего проекта — От Кореи до Карелии. Он уже проехал от Приморья до Северо-Запада страны. Дата начала путешествия: 27 октября 2012 года. К 26 марта 2019 посещено 579 городов России.

Приглашаем всех желающих!
музей
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