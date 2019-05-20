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25 мая на Зои Космодемьянской пройдет молодежный арт-пикник

20 мая 2019, 18:48
25 мая на улице Зои Космодемьянской в рамках празднования Дня города состоится молодежный арт-пикник. Представители разных молодежных субкультур таких, как брейкдансеры, рэперы, битбоксеры, паркурщики, скейтбордисты, уличные танцоры и другие креативные ребята соберутся вместе, чтобы проявить свои таланты.

Во время пикника будет проводиться розыгрыш призов на посещение бассейна, ледовой арены, проката велосипедов и байдарок. Также будут разыграны другие призы от предпринимателей города.

Начало в 11:00.
день города арт-пикник молодёжь
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