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Информационный сайт города Гусева

25 мая в Колледже агротехнологий и природообустройства состоится концерт областного духового оркестра

22 мая 2019, 10:50
25 мая в Колледже агротехнологий и природообустройства состоится концерт областного духового оркестра
25 мая в актовом зале Гусевского «Колледжа агротехнологий и природообустройства» (бывший ГАПК) в 18.00 состоится Концерт Калининградского областного духового оркестра.

Художественный руководитель и главный дирижер — Заслуженный артист РФ Эдуард Гантовский.
Дирижеры — Народный артист РФ Виктор Бобков, Роман Иванов.

Солисты Калининградской филармонии: Александр Дудницкий (баритон), Виктория Бобкова (меццо-сопрано), Анаит Мкртчян, Светлана Полевая.

В программе популярные произведения Дж. Верди, Дж. Россини, И.Кальмана, А.Бабаджаняна, М.Блантера, Р. Паулса и др.

Приглашаются все гусевцы и гости города, вход свободный.
концерт
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