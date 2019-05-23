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Информационный сайт города Гусева

24 мая на Зои Космодемьянской пройдёт региональный фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «ВИА»

23 мая 2019, 12:28
24 мая в рамках празднования Дня города на улице Зои Космодемьянской пройдёт Открытый региональный фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «ВИА».

Во время мероприятия будут проводиться розыгрыши призов на посещение бассейна, ледовой арены, проката велосипедов и проката байдарок. Также будут разыграны и другие призы от предпринимателей города.

Начало в 19:30.

Справки по телефону: 8(401-43) 3-38-44.
фестиваль концерт день города
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