24 мая в рамках празднования Дня города на улице Зои Космодемьянской пройдёт Открытый региональный фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «ВИА».
Во время мероприятия будут проводиться розыгрыши призов на посещение бассейна, ледовой арены, проката велосипедов и проката байдарок. Также будут разыграны и другие призы от предпринимателей города.
Начало в 19:30.
Справки по телефону: 8(401-43) 3-38-44.
24 мая на Зои Космодемьянской пройдёт региональный фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «ВИА»
23 мая 2019, 12:28фестиваль концерт день города
192 просмотра
Другие новости по теме