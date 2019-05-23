25 мая в Гусеве выступит ансамбль «Сорока» из Великого Новгорода

23 мая 2019, 16:24

Дорогие гусевцы и гости города!



Ждем вас 25 мая в 19:00 на концерт народного ансамбля «Сорока», который пройдет на главной сцене на территории ФОКа.



Ансамбль «Сорока» — концертирующий профессиональный вокальный коллектив, продолжающий традиции русского народно-песенного искусства. Лауреат Всероссийских конкурсов и дипломант многочисленных фестивалей в России и за рубежом.



В составе ансамбля шесть очаровательных девушек города Великого Новгорода. Особенной популярностью публики пользуются народные песни в исполнении ансамбля в современной музыкальной обработке (стилизация). Название коллектива соответствует колоритному и зажигательному характеру его участниц. Изюминкой ансамбля является — работа артистов с залом непосредственно во время выступления. На концертах коллектива царит дух общения, радости, праздника. Артисты весело, доброжелательно и с юмором общаются со зрителями, которые после концерта чувствуют себя отдохнувшими, душевно обогащенными добротой народной песни.

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