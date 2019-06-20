Стройцентр Стройцентр
/ / / В Гусеве можно будет совершить небольшое путешествие на водном трамвайчике по реке Писса
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве можно будет совершить небольшое путешествие на водном трамвайчике по реке Писса

20 июня 2019, 18:12
В Гусеве можно будет совершить небольшое путешествие на водном трамвайчике по реке Писса
В городе Гусеве по реке Писса можно будет совершить небольшое путешествие на водном трамвайчике, который рассчитан на 12 человек. Прогулка по воде в солнечный, жаркий день — прекрасная возможность провести интересно время в хорошей компании, насладиться красотами нашего города с другого ракурса и спастись от изнурительного зноя.

Место старта: причал у ФОКа.
Время первого старта: завтра, в 15.00.
Справки по телефону: 36-22-24.
Стоимость прогулки: 200 рублей.
ФОК Писса
356 просмотров   |   7 комментариев
0 голосов
Другие новости по теме
В Гусеве откроется выставка «Прогулка по старому Краупишкену», посвященная истории поселка Ульяново
В Гусеве откроется выставка «Прогулка по старому Краупишкену», посвященная истории поселка Ульяново
Гусевский музей приглашает 19 мая на Музейную ночь — 2018
Гусевский музей приглашает 19 мая на Музейную ночь — 2018
Программа мероприятий, посвященных Дню города
Программа мероприятий, посвященных Дню города
11 июня в храме всех святых пройдёт престольный праздник
11 июня в храме всех святых пройдёт престольный праздник
Г
# 1Гость Гость
А маршрут то какой?
Сегодня, 18:59   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 2Гость Гость
Цитата: Гость Гость
А маршрут то какой?
Выход на пешеходном мосту.
Сегодня, 19:59   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 3Гость Эдуард
Цитата: Гость Гость
А маршрут то какой?
до недостроеного моста, а дальше как бурлаки на Волге тащить трамвайчик до комбикормового завода
Сегодня, 20:03   ЦитироватьОтветить
20
Я
# 4Я с веслами
200 руб с человека или со всей компании?

Сегодня, 20:09   ЦитироватьОтветить
10
1
# 5123
"Ворошиловский стрелок" :
- Давай я тебе двигатель в машине помою?
- Ты иди себе рожу помой.
Так и тут, русло реки хотя бы в черте города сначала от кувшинок и водорослей с ряской почистите.
Сегодня, 20:18   ЦитироватьОтветить
10
к
# 6кишан
ну бизнес не покатит ну хоть по 50 с человека вот сколько бы детей хоть прокатились на каникулах. ..НУ  и катайтесь вы там сами на своем трамвайчике и гида возьмите до моста пешеходного . 
Сегодня, 21:05   ЦитироватьОтветить
20
6
# 7666
Цитата: кишан
ну бизнес не покатит ну хоть по 50 с человека вот сколько бы детей хоть прокатились на каникулах. ..НУ  и катайтесь вы там сами на своем трамвайчике и гида возьмите до моста пешеходного . 
БАРЫГИ, всё в свой карман
Сегодня, 21:15   ЦитироватьОтветить
00

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров