В городе Гусеве по реке Писса можно будет совершить небольшое путешествие на водном трамвайчике, который рассчитан на 12 человек. Прогулка по воде в солнечный, жаркий день — прекрасная возможность провести интересно время в хорошей компании, насладиться красотами нашего города с другого ракурса и спастись от изнурительного зноя.
Место старта: причал у ФОКа.
Время первого старта: завтра, в 15.00.
Справки по телефону: 36-22-24.
Стоимость прогулки: 200 рублей.
В Гусеве можно будет совершить небольшое путешествие на водном трамвайчике по реке Писса
20 июня 2019, 18:12
ФОК Писса
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