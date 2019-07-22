9, 11, 16 и 18 июля на городском Стадионе прошли очередные игры Открытого первенства муниципального образования «Гусевский городской округ» по футболу (8×8). Представляем Вам их результаты.
9 июля
«Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Русь» пос. Ольховатка 3:1
«Юность» г. Гусев — «Без Баб» г. Гусев 3:4
«Газмяс» г. Гусев — «Молодежка» г. Черняховск 1:3
«Торпедо» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев 12:0
11 июля
«Вымпел» г. Гусев — «Ветеран» г. Гусев 3:2
«Юность» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев 1:7
«Палермо» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев 3:0
16 июля
«Ветеран» г. Гусев — «Юность» г. Гусев 3:1
«Партизан» г. Гусев — «Прогресс-Ю» г. Черняховск 5:3
«Торпедо» г. Гусев — «Без Баб» г. Гусев 5:0
«Русь» пос. Ольховатка — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев 3:0
18 июля
«Партизан» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев 1:1
«Юность» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев 3:0
«Молодежка» г. Черняховск — «Вымпел» г. Гусев 6:3
«Палермо» г. Гусев — «Ветеран» г. Гусев 4:0
Следующие матчи состоятся во вторник 23 июля и в четверг 25 июля. Между собой встречаются:
23 июля
19:00 ч. «Молодежка» г. Черняховск — «Прогресс-Ю» г. Черняховск
19:00 ч. «Без Баб» г. Гусев — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна
20:00 ч. «Русь» пос. Ольховатка — «Газмяс» г. Гусев
25 июля
19:00 ч. «Юность» г. Гусев — ФК «Мотор» г. Озерск
19:00 ч. «Палермо» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев
20:00 ч. «Газмяс» г. Гусев — ФК «Мотор» г. Озерск
20:00 ч. «Вымпел» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка
Приходите поддержать команды.
23 и 25 июля пройдут очередные игры Открытого первенства Гусевского округа по футболу
22 июля 2019, 12:39
футбол
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