23 и 25 июля пройдут очередные игры Открытого первенства Гусевского округа по футболу

22 июля 2019, 12:39

9, 11, 16 и 18 июля на городском Стадионе прошли очередные игры Открытого первенства муниципального образования «Гусевский городской округ» по футболу (8×8). Представляем Вам их результаты.



9 июля

«Ясная поляна» пос. Ясная поляна — «Русь» пос. Ольховатка 3:1

«Юность» г. Гусев — «Без Баб» г. Гусев 3:4

«Газмяс» г. Гусев — «Молодежка» г. Черняховск 1:3

«Торпедо» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев 12:0



11 июля

«Вымпел» г. Гусев — «Ветеран» г. Гусев 3:2

«Юность» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев 1:7

«Палермо» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев 3:0



16 июля

«Ветеран» г. Гусев — «Юность» г. Гусев 3:1

«Партизан» г. Гусев — «Прогресс-Ю» г. Черняховск 5:3

«Торпедо» г. Гусев — «Без Баб» г. Гусев 5:0

«Русь» пос. Ольховатка — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев 3:0



18 июля

«Партизан» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев 1:1

«Юность» г. Гусев — ЛФК «ЗИЛ» г. Гусев 3:0

«Молодежка» г. Черняховск — «Вымпел» г. Гусев 6:3

«Палермо» г. Гусев — «Ветеран» г. Гусев 4:0



Следующие матчи состоятся во вторник 23 июля и в четверг 25 июля. Между собой встречаются:



23 июля

19:00 ч. «Молодежка» г. Черняховск — «Прогресс-Ю» г. Черняховск

19:00 ч. «Без Баб» г. Гусев — «Ясная поляна» пос. Ясная поляна

20:00 ч. «Русь» пос. Ольховатка — «Газмяс» г. Гусев



25 июля

19:00 ч. «Юность» г. Гусев — ФК «Мотор» г. Озерск

19:00 ч. «Палермо» г. Гусев — «Торпедо» г. Гусев

20:00 ч. «Газмяс» г. Гусев — ФК «Мотор» г. Озерск

20:00 ч. «Вымпел» г. Гусев — «Русь» пос. Ольховатка



Приходите поддержать команды.

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