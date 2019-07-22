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Информационный сайт города Гусева

25 июля в Гусевском музее откроется выставка авангардных работ «Двое»

22 июля 2019, 21:05
25 июля в 18:00 часов состоится торжественное открытие выставки картин из собрания известного коллекционера Игоря Кирикова «Двое». На экспозиции будут представлены работы известного мурманского художника Анатолия Сергиенко.

«Двое» — коллекция авангардных работ Анатолия. В них страстное стремление уйти от академического реализма к свободному творчеству. Художник обращается к философским и мифологическим темам, решая их в авангардном ключе. Мощный темперамент и импульсивность живописца нашли отражение в обширной палитре ярких красок. Особенно завораживают полыхающие и фосфоресцирующие цвета, словно танцующие в границах энергичных, уверенных линий. Самобытность его произведений приковывает взгляд, заставляет задуматься. Зрителю передаётся любовь к жизни и любопытство автора, желание экспериментировать.

Возрастные ограничения 18 +.

Вход свободный.

Гусевский музей приглашает всех желающих, по адресу ул. Московская 36 а, тел. для справок 8 401 43 3 19 17.
выставка музей
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