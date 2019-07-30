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Информационный сайт города Гусева

31 июля в Гусевском многофункциональном центре пройдёт День открытых дверей

30 июля 2019, 17:58
31 июля в Гусевском многофункциональном центре пройдёт День открытых дверей
Муниципальное казенное учреждение Гусевского городского округа «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» приглашает Вас посетить «День открытых дверей», который проводится с целью популяризации оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде посредством портала госуслуг.

В ходе данного мероприятия Вы сможете получить подробную информацию о перечне услуг, доступных на портале, а также узнать о его функциональных возможностях.

Кроме того, в МКУ ГГО «МФЦ» можно создать, восстановить или подтвердить учетную запись на портале госуслуг. Для этого понадобится:

  • документ, удостоверяющего личность физического лица – паспорт гражданина Российской Федерации;
  • страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
  • мобильный телефон и адрес электронной почты.

«День открытых дверей» состоится 31 июля 2019 года с 08:00 до 20:00 по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Советская, д.6.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (40143)3-85-85.
День открытых дверей
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