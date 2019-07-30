/ / / 31 июля в Гусевском многофункциональном центре пройдёт День открытых дверей

В ходе данного мероприятия Вы сможете получить подробную информацию о перечне услуг, доступных на портале, а также узнать о его функциональных возможностях.
Кроме того, в МКУ ГГО «МФЦ» можно создать, восстановить или подтвердить учетную запись на портале госуслуг. Для этого понадобится:
- документ, удостоверяющего личность физического лица – паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- мобильный телефон и адрес электронной почты.
«День открытых дверей» состоится 31 июля 2019 года с 08:00 до 20:00 по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Советская, д.6.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (40143)3-85-85.