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Мероприятия на территории Гусевского городского округа в августе 2019 года

31 июля 2019, 15:09
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в августе 2019 года
Предлагаем вам ознакомиться с программой мероприятий на территории Гусевского городского округа в августе 2019 года.

Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.

1 августа в 9:00 — Торжественное мероприятие с возложением цветов и венков к памятнику героя Советского союза С. И. Гусеву в рамках молодежной патриотической акции «Агитационно-экологический сплав — 2019»

1 августа в 16:00 — Открытие выставки «Великая война в семейных альбомах» (г. Калининград)
Гусевский историко-краеведческий музей

1 августа в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион

3 августа в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО
Городской стадион

6 августа в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион

8 августа в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион

10 августа в 12:00 — Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника
Посёлок Ольховатка

13 августа в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион

15 августа в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион

17 августа в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО
Городской стадион

19 августа в 10:00 — Муниципальный этап Всероссийской акции по футболу 5×5 «Уличный Красава»
Городской стадион

20 августа в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион

22 августа в течение дня — Акция ко Дню Государственного флага России «Главный флаг страны родной»
Центральная детская библиотека

22 августа в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион

24 августа — День посёлка Маяковское
Посёлок Маяковское

31 августа — Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига) ФК «Гусев» г. Гусев — ФК «Красная Звезда» г. Советск
Городской стадион
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