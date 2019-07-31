Предлагаем вам ознакомиться с программой мероприятий на территории Гусевского городского округа в августе 2019 года.
Программа мероприятий будет дополняться по мере поступления информации.
1 августа в 9:00 — Торжественное мероприятие с возложением цветов и венков к памятнику героя Советского союза С. И. Гусеву в рамках молодежной патриотической акции «Агитационно-экологический сплав — 2019»
1 августа в 16:00 — Открытие выставки «Великая война в семейных альбомах» (г. Калининград)
Гусевский историко-краеведческий музей
1 августа в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
3 августа в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО
Городской стадион
6 августа в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
8 августа в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
10 августа в 12:00 — Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника
Посёлок Ольховатка
13 августа в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
15 августа в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
17 августа в 10:00 — Тестирование ВФСК ГТО
Городской стадион
19 августа в 10:00 — Муниципальный этап Всероссийской акции по футболу 5×5 «Уличный Красава»
Городской стадион
20 августа в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
22 августа в течение дня — Акция ко Дню Государственного флага России «Главный флаг страны родной»
Центральная детская библиотека
22 августа в 19:00 — Открытое первенство МО ГГО по футболу 8×8
Городской стадион
24 августа — День посёлка Маяковское
Посёлок Маяковское
31 августа — Чемпионат и Первенство Калининградской области по футболу (высшая лига) ФК «Гусев» г. Гусев — ФК «Красная Звезда» г. Советск
Городской стадион
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в августе 2019 года
31 июля 2019, 15:09
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