В Гусеве в четвертый раз пройдут соревнования «Триатлон Технополис GS»

1 августа 2019, 16:01

4 августа в «Технополисе GS» (г. Гусев Калининградской обл.) пройдут соревнования по триатлону. Спортсмены кластера померяются силами в трех видах спорта: плавании, велогонке и беге. Инициатор и главный организатор соревнований — спортивный «Клуб 111».



Соревнования «Триатлон Технополис GS» откроются в 10 часов детским стартом. В этом году в списке участников 30 юных триатлетов. Их ждут три этапа по 500 метров: бег, велогонка и снова бег. Детские соревнования пройдут в трех возрастных категориях: 3—5 лет, 6—9 лет и 10—15 лет. Дистанция для самых маленьких пройдет в 3 этапа, каждый из которых составит 250 метров. На финише ребята смогут принять участие в развлекательной программе с аниматором и получат заслуженные награды — медали и сладкие призы. Награждение победителей состоится в 11:15.



Взрослые спортсмены стартуют в полдень, количество заявившихся в личном зачете спортсменов 43 и 6 команд. Помимо сотрудников «Технополиса GS», в соревнованиях принимают участие профессиональные атлеты из клуба Amberman, студенты ПетрГУ и БФУ им. И. Канта, госслужащие и сотрудники крупных компаний региона. Им предстоит последовательно преодолеть три этапа: 300 м вплавь, 8 км на велосипеде, 2 км бегом. Спортсмены будут соревноваться в трех категориях: старт профессионалов — участников «Клуба 111» и калининградского спортивного клуба Amberman, мужской старт — в командном и личном первенствах и женский старт. На финише каждый получит памятную медаль и диплом.



В этом году организаторы существенно улучшили инфраструктуру соревнований, обновили спортивный инвентарь и электронную систему фиксации результатов. Изменения коснутся и безопасности участников. Закуплены новые разметочные буи для плавательного этапа и лодки для спасателей, которые будут дежурить во время заплыва участников в водоеме. Серьезно улучшится и оснащение стартовой и финишной зоны. Будет организован стартовый городок, соответствующий всем правилам проведения подобных мероприятий. На его территории будут организованы кабины для переодевания и хранения личных вещей спортсменов. Будет полностью обновлена зона регистрации. На маршруте спортсмены буду обеспечены водой, а после завершения соревнований горячим питанием.



«Триатлон Технополис GS» проводится по международным стандартам и правилам, с использованием системы электронного судейства. В этом году впервые наручные электронные устройства будут выдавать всем участникам, в том числе и детям, для автоматической фиксации их результата на финише.



Вот уже несколько лет соревнования по триатлону в «Технополисе GS» объединяют активных жителей Калининградской области всех возрастов. Этот зрелищный вид спорта не оставляет равнодушным даже болельщиков. Приглашаем всех желающих поддержать спортсменов!

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