/ / / Программа фестиваля «Гумбинненское сражение», который пройдет 8 сентября в посёлке Лермонтово

Фестиваль военно-исторической реконструкции, посвящённый 105-летию победы русской армии в Гумбинненском сражении, состоится в поселке Лермонтово Гусевского городского округа 8 сентября. Информация, а также программа размещена на сайте администрации Калининграда.
Фестиваль проводится при содействии Российского военно-исторического общества, правительства Калининградской области, администрации Гусевского городского округа, государственного музея-заповедника «Царское село» и АНО «Фестивальная дирекция».
Масштабная реконструкция смоделирует эпизод боёв Русской императорской армии против австро-германцев на западных рубежах Российской империи. Будут задействованы пехота, артиллерия, и кавалерия, а также новый род войск — бронеавтомобили. В фестивале примут участие порядка 300 реконструкторов.
Для гостей фестиваля будут организованы восемь интерактивных площадок, на которых представят русский военно-полевой лазарет, полевой лагерь, боевые позиции в составе окопного взвода орудий и другие. Исторический антураж фестиваля дополнят декорации различных строений, пиротехника и имитаторы артиллерийских выстрелов.
Программа фестиваля:
11.00-13.30 — Начало работы интерактивных площадок фестиваля (восемь локаций на территории фестиваля).
13.30 -14.00 — Торжественная часть перед началом военно-исторического представления. Выступления представителей администрации Калининградской области, работников министерства по культуре и туризму Калининградской области.
14.00-14.45 — Военно-историческое представление на плац — театре. Действие идет в дикторском сопровождении.
15.00-19.00 — Продолжение работы интерактивных площадок фестиваля.
Как добраться до фестиваля:
Из Гусева до фестивального поля в Лермонтово планируется организовать движение автобусов с интервалом 15 минут.
Для посетителей, приехавших на личных автомобилях, а также для туристических автобусов на месте проведения мероприятия будет организована парковка на 6000 мест.
Координаты GPS: 54.601253, 22.051870
Вход на территорию фестиваля свободный.
Возрастных ограничений нет.
Программа фестиваля «Гумбинненское сражение», который пройдет 8 сентября в посёлке Лермонтово
2 августа 2019, 14:06
Гумбинненская победа Лермонтово реконструкция
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