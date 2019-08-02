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Информационный сайт города Гусева

Программа фестиваля «Гумбинненское сражение», который пройдет 8 сентября в посёлке Лермонтово

2 августа 2019, 14:06
Программа фестиваля «Гумбинненское сражение», который пройдет 8 сентября в посёлке Лермонтово
Фестиваль военно-исторической реконструкции, посвящённый 105-летию победы русской армии в Гумбинненском сражении, состоится в поселке Лермонтово Гусевского городского округа 8 сентября. Информация, а также программа размещена на сайте администрации Калининграда.

Фестиваль проводится при содействии Российского военно-исторического общества, правительства Калининградской области, администрации Гусевского городского округа, государственного музея-заповедника «Царское село» и АНО «Фестивальная дирекция».

Масштабная реконструкция смоделирует эпизод боёв Русской императорской армии против австро-германцев на западных рубежах Российской империи. Будут задействованы пехота, артиллерия, и кавалерия, а также новый род войск — бронеавтомобили. В фестивале примут участие порядка 300 реконструкторов.

Для гостей фестиваля будут организованы восемь интерактивных площадок, на которых представят русский военно-полевой лазарет, полевой лагерь, боевые позиции в составе окопного взвода орудий и другие. Исторический антураж фестиваля дополнят декорации различных строений, пиротехника и имитаторы артиллерийских выстрелов.

Программа фестиваля:

11.00-13.30 — Начало работы интерактивных площадок фестиваля (восемь локаций на территории фестиваля).

13.30 -14.00 — Торжественная часть перед началом военно-исторического представления. Выступления представителей администрации Калининградской области, работников министерства по культуре и туризму Калининградской области.

14.00-14.45 — Военно-историческое представление на плац — театре. Действие идет в дикторском сопровождении.

15.00-19.00 — Продолжение работы интерактивных площадок фестиваля.

Как добраться до фестиваля:

Из Гусева до фестивального поля в Лермонтово планируется организовать движение автобусов с интервалом 15 минут.

Для посетителей, приехавших на личных автомобилях, а также для туристических автобусов на месте проведения мероприятия будет организована парковка на 6000 мест.

Координаты GPS: 54.601253, 22.051870

Вход на территорию фестиваля свободный.

Возрастных ограничений нет.
Гумбинненская победа Лермонтово реконструкция
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