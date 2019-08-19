Программа мероприятий на 20 августа, посвящённых годовщине победы в Гумбинненском сражении

19 августа 2019, 13:26

20 августа в Гусевском городском округе пройдут мероприятия, посвящённые 105-й годовщине победы в Гумбинненском сражении.



Так в Центральной городской библиотеке работает книжная выставка «Первая Мировая война в произведениях художественной литературы», которую может посетить любой желающий. Выставка будет работать до 20 августа. Кроме выставки, библиотекари для каждого желающего могут провести экскурс в историю ко Дню памяти российских воинов, погибших в Первой Мировой войне.



Утро вторника, 20 августа, в храме-памятнике Всех Святых пройдет панихида об упокоении павших в Первой Мировой войне. Там же будет экспонирована передвижная выставка «Первая Мировая война в фотографиях». А у памятника «Штыковая атака», народного художника России Владимира Суровцева пройдет церемония торжественного возложения цветов. Кроме того в этот день цветы и венки в память о солдатах, павших в Первой Мировой войне, в рамках акции «Память» будут возложены на воинских захоронениях в поселках: Майское, Кубановка, Ольховатка, Подгоровка, Красногорское, Лермонтово и в городе Гусеве на улице Школьной. В сельских Домах культуры пройдут познавательные программы, посвященные 105-й годовщине начала забытой войны.



Гусевцы и гости города в течение месяца смогут ознакомиться с экспонатами выставки «Великая война в семейных альбомах», которую представило региональное Калининградское отделение Общества потомков участников ПМВ.



Программа мероприятий на 20 августа

10:30 — панихида об упокоении павших в Первой мировой войне

Храм-памятник всех Святых



10:30 — передвижная выставка «Первая мировая война в фотографиях»

Храм-памятник всех Святых



11:00 — церемония торжественного возложения цветов к памятнику «Штыковая атака»



В течение дня в городском музее будут работать экспозиция «Великая и незабытая», посвящённая Первой мировой войне и Гумбинненско-Голдапскому сражению и выставка «Великая война в семейных альбомах», представленная региональным отделением общества потомков участников Первой мировой войны.

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