/ / / Гусевский клуб «Самурай» приглашает детей от 6 лет на занятия по каратэ-до

Вот и заканчиваются летние каникулы, и пора определиться с секцией или клубом для занятий Вашего ребёнка. Многие уже сделали выбор в пользу каратэ, а для тех, кто ещё не определился немного информации.
Детское каратэ основано на тех же принципах, что и взрослое — это система техник для самозащиты без применения оружия. Многие родители считают данный вид единоборств довольно опасным для юных спортсменов, даже не подозревая, какой огромный потенциал заложен в занятиях каратэ для физического и психологического развития ребенка. Каратэ для детей имеет особое значение:
Развивает физические особенности: выносливость, подвижность суставов, опорно-двигательного аппарата, нормализация внутренних процессов и умение правильно дышать.
Развивает умственные особенности: концентрацию, память, внимание, логическое мышление и расчет тактики соперника.
Развитие спортивного духа, говорит о том, что если цель поставлена, значит, ее нужно добиваться. Как бы не было сложно и больно. Умение не пасовать перед трудностями и идти вперед, не давать слабину и верить в себя. Знать свои слабые стороны и работать над ними.
Формирование характера — нацеленность на успех и реализация его во всем: в спорте, школе, в быту. Благодаря занятиям у детей прорабатывает самоконтроль и самообладание, воля и терпение, надежда и вера.
И еще немаловажный фактор — это человечность. Помощь ближнему, сопереживание, умение проигрывать, честь и дружба. И все это про тренировки каратэ.
«Боевые искусства начинаются и заканчиваются вежливостью»
(Масутацу Ояма)!
(Масутацу Ояма)!
Клуб «Самурай» Киокушинкай каратэ-до города Гусева приглашает детей от 6 лет для занятий этим видом единоборств. Занятия проходят 3 раза в неделю. Ведущий тренер федерации Владимир Орешко, 4 дан, образование высшее. Победитель всероссийского конкурса «Лучший детский тренер страны». Подробную информацию можно узнать по тел: +7 911 853-13-45; +79216083660 emeil: oreshko1@yandex.ru.