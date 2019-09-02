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Информационный сайт города Гусева

7 сентября в ФОКе пройдут областные соревнования по шорт-треку

2 сентября 2019, 15:40
В эту субботу Физкультурно-оздоровительный комплекс города Гусева примет первенство Калининградской области по шорт-треку.

Расписание соревнований:
12:30 — Официальное открытие
13:20 — Начало забегов

Приходите поддержать наших спортсменов!
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