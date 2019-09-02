7 сентября в ФОКе пройдут областные соревнования по шорт-треку 2 сентября 2019, 15:40 В эту субботу Физкультурно-оздоровительный комплекс города Гусева примет первенство Калининградской области по шорт-треку.Расписание соревнований:12:30 — Официальное открытие13:20 — Начало забеговПриходите поддержать наших спортсменов! Другие новости по теме Мероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2019 годаПрограмма праздничных мероприятий с 29 по 31 мая, посвященных Дню городаМероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2018 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в феврале 2019 года Оставить комментарий Пять плюс 5 (напишите ответ цифрой) Отправить комментарий