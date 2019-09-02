/ / / 7 сентября в ФОКе пройдут областные соревнования по шорт-треку

В эту субботу Физкультурно-оздоровительный комплекс города Гусева примет первенство Калининградской области по шорт-треку. Расписание соревнований: 12:30 — Официальное открытие 13:20 — Начало забегов Приходите поддержать наших спортсменов!

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