ФОК приглашает старшеклассников и студентов в тренажёрный зал 2 сентября 2019, 19:13

Физкультурно-оздоровительный комплекс города Гусева продолжает набор студентов и школьников старших классов в группы для занятий в тренажерном зале. Инструкторы Наталия Гришина и Андрей Грачёв готовы сделать Вас сильными и подтянутыми.



С сентября занятия с инструктором стоят 1000 рублей в месяц.



Время посещения: до 18:00.



Занятия будут проводиться в группах: мальчики (14-18 лет) будут заниматься с инструктором Андреем, девочки (14-18) с инструктором Наталией.



Записаться можно по телефону: 8 (401) 236-22-24, или на ресепшене.