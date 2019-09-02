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Информационный сайт города Гусева

ФОК приглашает старшеклассников и студентов в тренажёрный зал

2 сентября 2019, 19:13
ФОК приглашает старшеклассников и студентов в тренажёрный зал
Физкультурно-оздоровительный комплекс города Гусева продолжает набор студентов и школьников старших классов в группы для занятий в тренажерном зале. Инструкторы Наталия Гришина и Андрей Грачёв готовы сделать Вас сильными и подтянутыми.

С сентября занятия с инструктором стоят 1000 рублей в месяц.

Время посещения: до 18:00.

Занятия будут проводиться в группах: мальчики (14-18 лет) будут заниматься с инструктором Андреем, девочки (14-18) с инструктором Наталией.

Записаться можно по телефону: 8 (401) 236-22-24, или на ресепшене.
ФОК
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