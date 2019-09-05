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Подростково-молодежный клуб ГДК проводит конкурс на лучшую эмблему

5 сентября 2019, 15:34
Подростково-молодежный клуб ГДК проводит конкурс на лучшую эмблему
Подростково-молодежный клуб Городского дома культуры проводит конкурс на создание эмблемы, отображающую активную добровольческую деятельность объединения.

Все работы будут проходить конкурсный отбор и автор самого крутого логотипа получит классный приз! Плюс именно его работа будет красоваться на фирменных одеждах наших волонтеров на всех мероприятиях города!

Свою работу необходимо прислать личным сообщением Эльвире Дмитроченко до 1 октября.
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